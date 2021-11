Genova. Bisogna spingere in modo energico sulle terze dosi, collegandole alla validità del green pass: chi non completa con il richiamo il ciclo vaccinale dovrebbe ricevere prima un’ammonizione e, se dopo due o tre mesi ancora non si sarà messo in regola con l’iniezione di rinforzo, la certificazione verde dovrebbe perdere di validità.

