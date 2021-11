Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Recco e Rapallo verso Livorno, il traffico è bloccato, a seguito di un incidente avvenuto al km 24 nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali è ribaltata in carreggiata. Due le persone ferite, per fortuna in maniera non grave, trasportate in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

