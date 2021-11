La mia felicità ha un peso, il romanzo di Simona Tassone, dedicato alle donne contro il Body Shaming

Villa Faraldi. Simona Tassone, ligure della provincia di Imperia, vive tra Milano e Villa Faraldi; per diciassette anni ‘cura’ lo stato di salute dell’arte, in qualità di titolare del laboratorio di restauro Artemisia con sede nel capoluogo, eseguendo importanti ripristini per curie e Soprintendenze alle Belle Arti, ma poi abbandona l’attività per poter dare libera espressione alla totalità della sua natura creativa.

