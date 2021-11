La Sanremo corsara ne fa due all’Asti e si avvicina alla vetta

Sanremo. In una fredda giornata tipicamente invernale la Sanremese è di scena allo stadio Comunale Censin Bosia di Asti: biancoazzurri chiamati ad una grande gara per dare continuità alla splendida prestazione con il Novara. Andreoletti recupera Bregliano dalla squalifica, ma conferma al centro della difesa il tandem Valagussa – Mikhaylovskiy e in attacco il tridente Vita – Ferrari – Anastasia. Prima convocazione e prima panchina per l’ultimo arrivato Buccino, terzino classe 2001. Tra i piemontesi neopromossi in serie D figura l’ex capitano matuziano Max Taddei.

