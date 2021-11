Maltempo, M5s: “Mentre i genovesi spalavano fango, Toti e Bucci in campagna elettorale”

Genova. “Abbiamo atteso invano che il presidente di Regione Liguria e il sindaco di Genova si pronunciassero in merito alla botta di maltempo che si è abbattuta oggi sulla nostra città. Abbiamo atteso a lungo, perché in genere appena denunciamo una loro inadempienza, i fenomeni ci accusano di sciacallaggio, per poi correre ai ripari. Ma niente, l’attesa non è servita e hanno perso un’occasione per mollare le loro autocelebrazioni e pensare ai genovesi. Erano, ormai è certo, troppo impegnati a farsi i complimenti reciproci al point elettorale arancione”.

