Parla Elio Ferraris, il Richelieu savonese: così ho aiutato Caprioglio e Russo a diventare sindaci

Savona. C’è una persona che ha avuto un ruolo ben delineato nell’elezione a sindaco di Ilaria Caprioglio (quindi giunta di centrodestra) e poi di Marco Russo (quindi centrosinistra), anche se con modalità e peso molto diversi. Parliamo di Elio Ferraris, a cui abbiamo chiesto di chiarirci quali siano state le sue azioni da Richelieu della politica savonese in un caso e nell’altro. “Per carità, non mi chiami Richelieu, risponde intanto. Ho agito solo per passione politica e infatti non ho mai chiesto nulla. Al massimo – sorride – cercherò una raccomandazione per trovare un posto in una buona Rsa”.

