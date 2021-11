Bordighera. Una palma si è spezzata a causa del forte vento e la sua folta chioma è crollata sulla recinzione che divide una proprietà privata e la strada comunale che conduce al cimitero di Bordighera. E’ successo poco prima delle 14, in località Arziglia. La pianta non ha retto alla furia del vento che da questa mattina sferza sulla costa.

Fortunatamente nel crollo non si sono registrati feriti.

