Degustazioni liguri alla fiera Plaza Culinaria di Friburgo: “Per i tedeschi il basilico è profumo di vacanze”

Andora/Friburgo. “Ottocento porzioni di trofie al pesto date in degustazione, 1200 assaggi di prodotti del territorio fra pesto, olio extravergine d’oliva e prodotti a base di Cipolla Belendina, almeno 5 mila persone che hanno visitato lo stand, che hanno interagito in tedesco e alle quali è stato distribuito materiale informativo su Andora”. È questo il bilancio in numeri della promozione realizzata dal Comune di Andora nello stand del Consolato Italiano a Friburgo alla Fiera internazionale Plaza Culinaria.

