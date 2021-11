Genova. “L’Ospedale Policlinico San Martino, nonostante l’assenza del personale non vaccinato e non vaccinabile, è impegnato in una iper produzione, denominata Re Start, orientata al recupero delle liste d’attesa venutesi a creare durante l’emergenza Covid-19, e nella regolare attività quotidiana, mai messa in discussione”.

