La 10^ Ronde Valli Imperiesi a Pedersoli – Tomasi

Imperia. Va alla Citroën DS3 di Luca Pedersoli e Anna Tomasi la 10^ edizione della Ronde Valli Imperiesi, disputata ieri in provincia di Imperia. La coppia veneta, in affanno nella prima prova speciale – “Guardiabella”, da Aurigo a Caravonica di 10,20 km da percorrere quattro volte – per un’errata scelta di gomme, si è ripresa nella seconda ed è poi balzata al comando della gara al termine della terza, quando ha ereditato la leadership dai leader Simone Miele e Nicolò Gonella, anche loro con la Citroën DS3 WRC iscritta dalla locale Xrt Scuderia, ritiratisi a fine prova per un ritardo accumulato in speciale per una foratura che ha richiesto il cambio del pneumatico.

... » Leggi tutto