Policlinico San Martino, Fp Cgil: “Gravissima carenza di organico, situazione pericolosa”

Genova. “Questa mattina siamo stati chiamati dal personale del reparto Vascolare dell’Ospedale San Martino che ci ha informati della situazione difficile e pericolosa che si è venuta a creare in questa unità: a fronte di 24 posti letto più 4 messi a disposizione per pazienti in attesa di tampone, 6 interventi, 3 ricoveri, 1 probabile rientro dalla Rianimazione, erano presenti in turno solo 3 infermieri e nessun operatore socio sanitario a fronte di una dotazione organica teorica di minimo 4 infermieri e 1 OSS”, a dirlo in una nota di denuncia il sindacato Fp Cgil Ospedale San Martino.

