Bonus Natale 2021, a chi spetta e come richiederlo: al via i bandi dei Comuni

Liguria. Anche in Liguria e nel savonese in arrivo il Bonus Natale, una nuova agevolazione varata dal Governo nel quadro del decreto Ristori e finanziato tramite il decreto Sostegni Bis. Un ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà per le festività natalizie: si tratta di un voucher con un valore di spesa che può andare dai 100 euro fino a 1.400 euro a famiglia. E la scadenza prevista è la fine dell’anno.

