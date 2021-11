Comunali 2022, prova di forza di Vince Genova: tutto esaurito al convegno a teatro

Genova. Ancora non è chiaro come si presenterà il centrodestra sulla scheda elettorale delle prossime amministrative a Genova, ma se l’incontro “La città del fare” voleva essere un certificato di buona salute per la compagine che cinque anni fa ha supportato, da lista civica, il poi vincitore Marco Bucci, lo è stato. Oltre 250 persone al teatro Stradanuova di via Garibaldi, tutti i posti a sedere esauriti, qualche partecipante in piedi.

