Decolla il maxi progetto ospedale, Ircss e ingegneria a Erzelli: ecco come sarà finanziato

Genova. Tutti i tasselli stanno andando al loro posto. Il Governo conferma le risorse per completare il trasferimento della facoltà dell’ex ingegneria agli Erzelli e nel frattempo si delinea il quadro del maxi progetto per costruire sulla collina più discussa del Ponente genovese il primo Irccs (istituto di ricerca e cura a carattere scientifico) a vocazione tecnologica in Italia. “Tutte le pedine sono sulla scacchiera”, annuncia il presidente Giovanni Toti dopo la visita della ministra dell’Università Maria Cristina Messa che ha garantito alcuni capisaldi dell’operazione.

