Illuminazione pubblica, l’amministrazione ingauna replica alle minoranze: “Polemiche su temi che non comprendono”

Albenga. “I consiglieri di minoranza Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti tornano a parlare di illuminazione pubblica continuando a dimostrare non solo di non aver nessun tipo di rispetto per il grave problema dei cambiamenti climatici, ma anche di non aver capito quanto loro spiegato, e questo già sarebbe grave, o di agire con disonestà intellettuale”. Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale albenganese alle accuse mosse dai consiglieri di minoranza di Lega e Forza Italia Cristina Porro, Gerolamo Calleri ed Eraldo Ciangherotti con riferimento al nuovo impianto di illuminazione pubblica.

