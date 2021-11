Nasce in Liguria Maker, la rete di gestori di impianti sportivi

Genova. In Regione Liguria, alla presenza dell’assessore regionale allo sport Simona Ferro, si alza oggi il sipario su Maker, nuova realtà che mette insieme i gestori di importanti impianti sportivi della Liguria e del Basso Piemonte. Durante il buio periodo del lock down alcuni operatori nell’ambito della gestione di impianti sportivi hanno deciso di aggregarsi in una rete d’impresa, al fine di presentarsi come un unico interlocutore dando luogo a Maker.

