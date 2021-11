Promozione della Liguria con testimonial sportivi, ancora bagarre in Consiglio regionale

Liguria. Ancora bagarre in Consiglio regionale sulla legge per la promozione del territorio ligure: all’inizio del dibattito sulla votazione degli articoli e degli emendamenti tutti i consiglieri di minoranza hanno lamentato l’assenza del presidente della giunta Giovanni Toti (che aveva presentato congedo per impegni istituzionali, ndr) e hanno contestato la mancanza di chiarimenti circa i criteri sulla destinazione dei fondi e di un approfondimento, anche con le categorie interessate, che erano stati chiesti nella riunione di martedì scorso dell’Ufficio di presidenza, integrato con i capigruppo e i presidenti delle Commissioni.

