Sanità, Rossetti (PD): “Mentre Toti va in tv dicendo che va tutto bene, le ambulanze aspettano davanti ai Pronto Soccorso per entrare, perché mancano i letti”

Genova. “Quanto denuncia la Croce Bianca genovese – di file di ambulanze in attesa all’ospedale Galliera con persone in codice giallo costrette ad aspettare ore su una barella (mentre dovrebbero essere trattati in 15 minuti) per la mancanza di letti – è una storia già vista che dimostra che non è cambiato nulla. Toti va in televisione a dire che va tutto bene, che il sistema sanitario ligure funziona, ma la realtà è un altra: pronto soccorso a tappo e ambulanze bloccate”, a dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

