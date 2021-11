Cantiere viadotto Bisagno, residenti delle Gavette chiedono riapertura del Pris: “Poca trasparenza per i risarcimenti”

Genova. Un centinaio di persone ieri sera si è riunito presso la sede della Società di Mutuo soccorso Democratica di Staglieno in via delle Gavette per discutere degli esiti del tavolo Pris condotto da Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Media Val Bisagno e società Autostrade per l’Italia per quantificare i risarcimenti ai residenti del quartiere per il mega cantiere che nei prossimi anni dovrà mettere in sicurezza il viadotto Bisagno.

