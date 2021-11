Coppa Liguria: la Val Bormida comanda, Cengio e Pallare battono Albissole e Borgio Verezzi

Sfida incrociata tra rivierasche e valligiane negli ottavi di finale della Coppa Liguria dedicata alle formazioni di Seconda Categoria. Hanno avuto la meglio le seconde. Il Pallare ha superato in trasferta il Borgio Verezzi, mentre il Cengio, tra le mura amiche, ha costretto al primo stop stagionale l’Albissole di mister Roberto Gasparlin, che viaggia a punteggio pieno in campionato. Risultati che comunque renderanno più che aperte le sfide di ritorno. In territorio ingauno, esulta il Vadino di mister Giunta: vittoria in trasferta per 2 a 1 sul campo della Virtus Sanremo. Reti albenganesi di Conforti e Bonsignorio.

