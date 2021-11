Genova. Il Fronte Comunista, in collaborazione con l’Associazione Italia-Cuba e il Collettivo Cuba Va organizza, sabato 20 novembre prossimo, alle ore 11 presso il Circolo CAP di Genova, in via Albertazzi 3, un incontro internazionalista di solidarietà con Cuba al quale parteciperà Claudia Morgade, consigliere politico dell’Ambasciata di Cuba in Italia.

