Bambini disabili, dopo la protesta spuntano 7 milioni dalla Regione per ridurre le liste d’attesa

Liguria. Potrebbe arrivare a fine novembre una prima risposta concreta al taglio delle liste d’attesa per la riabilitazione dei bambini disabili i cui genitori avevano protestato in piazza De Ferrari. Secondo quanto emerso dalla commissione Sanità di lunedì scorso, come riporta l’agenzia Dire, la Regione sarebbe pronta a un primo cospicuo investimento di 7 milioni, che potrebbe ridurre di un terzo l’elenco delle 1.200 famiglie in attesa delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, prendendo in carico in poco tempo circa 400 bambini.

... » Leggi tutto