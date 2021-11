Cinghiali, l’allarme di Coldiretti: “In Liguria oltre 70mila. La situazione è fuori controllo”

Liguria. “Non si ferma il problema dei cinghiali, secondo le stime in Liguria hanno superato quota 70mila: la situazione è ormai fuori controllo, gli esemplari sono liberi di aggirarsi nei campi e nelle stalle, distruggendo le colture e aggredendo il bestiame; è diventata normalità, inoltre, incontrarli per le vie della città, nei parchi o sulle spiagge, con evidenti rischi per la salute e per l’incolumità dei cittadini che sempre più spesso se li trovano all’improvviso in mezzo alla strada”. A lanciare l’allarme è Coldiretti.

... » Leggi tutto