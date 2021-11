Fondo ‘Dopo di noi’, Costa (Noi con l’Italia): «Alla Liguria 2,5 milioni di euro»

Genova. «20 milioni in più per il ‘Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare’. Rispetto allo scorso anno, infatti, la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato il riparto di oltre 76 milioni di euro a fronte dei 56 milioni del 2020. L’incremento per la Regione Liguria sarà di 600mila euro, portando la dotazione per il 2021 a 2,5 milioni di euro». E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), a margine della Conferenza Stato-Regioni, a cui ha partecipato per il Ministero della Salute.

... » Leggi tutto