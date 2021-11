Imperia, Union Rugby Riviera impegnata nel fine settimana

Imperia. Le squadre giovanili dell’Union Rugby Riviera, franchigia provinciale dell’estremo Ponente ligure, sono state impegnate in vario modo nell’ultimo fine settimana. A ranghi completi ha giocato in quel di Savona l’under 17, seguita da ben quattro tecnici, Pozzati, Perrone, Archimede e Zorniotti. Segno di una grande attenzione societaria al movimento, anche in prospettive seniores e in relazione ad una sempre più ampia platea di giocatori, anche se di fresca pratica. Il gruppo non ha deluso, soprattutto nel primo tempo, chiuso in vantaggio 21 a 19. Nel secondo tempo, certo, c’è stato un ribaltamento di fronte a favore dei biancorossi avversari, che hanno raggiunto i 52 punti. Bravi, dunque, a capitalizzare l’esplorazione dei punti deboli dei giovani corsari, i quali hanno comunque retto alla grande nel confronto diretto delle prime linee, cosa non facile dopo due anni di inattività. Non ancora a pieno regime il gruppo, ma comunque forte di almeno 17 elementi in trasferta. I vari programmi di aggregazione sociale previsti dal sistema rugbistico imperiese potrebbero implementare il gruppo.

