Orientamenti, Cavo: “Anche oggi 45mila presenze, confermato trend positivo”

Genova. Per il terzo giorno a Orientamenti ammontano a 45.000 i visitatori fisici e da remoto, si conferma dunque il trend positivo dei giorni precedenti. A dimostrazione che la voglia di partecipare è stata recepita al massimo insieme al grande interesse che si è registrato tra le presenze on line. Il Salone infatti è stato visto non solo al Nord, ma anche in Puglia, in Campania e perfino in Sicilia. Si sono registrati contatti da Bolzano a Modica.

... » Leggi tutto