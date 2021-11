Coronavirus, i dati Alisa: in Liguria i non vaccinati si contagiano quasi 5 volte di più

Genova. In Liguria l’incidenza media giornaliera dei nuovi casi di coronavirus tra i non vaccinati è di 3,68 casi ogni 10mila abitanti, quasi cinque volte superiore a quella registrata tra i vaccinati che è pari a 0,78 casi ogni 10mila abitanti. È quanto emerge dai dati Alisa presentati oggi durante il punto stampa sulla situazione della pandemia in una regione che al momento non rischia la zona gialla come ha ulteriormente ribadito il presidente Giovanni Toti coi dati dell’ultimo monitoraggio ministeriale alla mano.

