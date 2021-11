Gli haters contro la consigliera Lodi pentiti. Anpi: “Un giusto messaggio contro tutte le violenze sulle donne”

“Abbiamo letto con soddisfazione la notizia della conclusione del processo avviato in seguito alla querela depositata dalla consigliera comunale del partito democratico, Cristina Lodi contro sei “odiatori” che nel novembre 2018 avevano pubblicato sui social insulti sessisti e misogini in risposta ad un suo post in cui prendeva posizione contro alcune scelte del sindaco Marco Bucci”.

... » Leggi tutto