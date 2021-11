Il Città di Savona sarà il 18 maggio: confermata la diretta Rai

Savona. Mercoledì 18 maggio 2022: una data da segnare in agenda perché rappresenta il punto fermo per la partenza di una nuova stagione della grande atletica europea e italiana. È il giorno dell’11° Meeting internazionale Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia, un appuntamento ormai diventato un must nell’apertura dell’annata outdoor dei campioni dell’atletica: la data è stata ratificata nei giorni scorsi all’interno della convention di European Athletics svoltasi a Losanna (Svizzera). Per il terzo anno consecutivo l’evento, organizzato dal CUS Savona con la collaborazione del CUS Genova e allestito dal direttore del meeting Marco Mura, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport.

