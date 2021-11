Il pugilato torna a scuola con “Boxando s’impara”

Genova. Dopo il primo gong lanciato a giugno presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, la Federazione Pugilistica Italiana entra in modo strutturato negli istituti scolastici con il progetto “Boxando s’impara”, iniziativa a carattere nazionale, incentrata sul Pugilato Educativo Scolastico, accreditata formalmente al MIUR nell’ambito dei progetti di Sport e Salute e promossa dalla FPI in collaborazione con i Comitati Regionali. I destinatari sono le scuole secondarie di II grado ed agli istituti penitenziari. Braccio operativo è la Commissione Progetti Speciali in Ambito Scolastico, formata da professionisti della materia che hanno contribuito a far tornare il pugilato a scuola in 23 istituti scolastici diffusi sul territorio italiano.

