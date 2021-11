Imperia, Uil Fpl: «Carenza di personale nelle strutture sanitarie del territorio»

Imperia. «Come Uil Fpl siamo costantemente impegnati nell’assistenza dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa, in un settore spesso poco conosciuto come quello denominato Terzo Settore all’interno del quale confluiscono tutte le strutture no profit che tradizionalmente offrono un importante contributo al funzionamento e all’ampliamento dell’offerta dei settori della sanità e dell’assistenza sociale che va ad affiancare quella del settore pubblico o da quello profit. La pandemia ha messo a dura prova le strutture di tutto il territorio Ligure e oggi ci ritroviamo a dover evidenziare che le stesse si trovano ancora in grossa difficoltà a causa della carenza di personale» – dice Uil Fpl.

... » Leggi tutto