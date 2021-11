Juniores Under 19: in campo Pro Vercelli-Sanremese e Imperia-Saluzzo

Imperia. L’ottava giornata del campionato nazionale Juniores Under 19 sarà giocata sabato 20 novembre da tutte le formazioni ad esclusione dei gironi a dieci squadre H e N che rispetteranno la sosta, così come prevista dal calendario. Calcio d’inizio alle 14.30 ad eccezione delle gare che hanno variato l’orario: Pro Vercelli-Sanremese (A) e Cjarlins Muzane (D) saranno disputate alle 15.30, Afragolese-Nola (M) alle 15 mentre Castelfidardo-Recanatese (F) chiuderà la giornata alle 18. Quattro le variazioni di campo: il match Caravaggio-Ponte S. Pietro (C) si giocherà al Jessy Owens di Arzago d’Adda, Real Calepina-Brusaporto (C) al comunale Libico di Grumello del Monte, Carpi-Mezzolara (E) al Frignani di Carpi e Tiferno Lerchi-Montegiorgio ((F) al campo comunale di Città di Castello. Tre i posticipi: Insieme Formia-Cassino (I) scenderà in campo domenica 21 novembre, Porto D’Ascoli-Trestina (F) il 22 novembre alle 14.30 e, sempre allo stesso orario, Bagnolese-Sammaurese (E) il 24 novembre. Lo annuncia la Lnd.

