Meeting Savona, l’assessore Rossello: “Vetrina della città nel mondo. Speriamo nella presenza del pubblico”

Savona. “Questo grande evento è ormai atteso ogni anno perchè sta diventando un’opportunità che fa riconosccere Savona in tutta Italia e non solo grazie ai grandi campioni che ci sono stati e che ci saranno anche quest’anno ma anche per merito degli organizzatori. Per questo è giusto che il Comune sia al loro fianco e li supporti“. E’ questo il commento dell’assessore allo sport Francesco Rossello all’annuncio dell’11° Meeting internazionale Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia, il primo grande evento della nuova amministrazione comunale in programma per il 18 maggio 2022.

