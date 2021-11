Un piccolo sguardo sul mondo dei libri: un classico, perchè?

“Per essere considerato un classico, un film deve riuscire a far sbadigliare almeno tre generazioni di spettatori” questa frase- del regista Marco Ferrero- ben si adatta, secondo me, anche al mondo dei libri. I classici sono “difficili” un po’ perché ci ricordano le ore di noioso studio su libri imposti, un po’ perché rispecchiano mode, stili, lingue e società lontane nel tempo e quindi un po’ aliene ai nostri occhi. Ma in altri casi, come dice Calvino, “un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”; spero che i libri che ho scelto riescano a sussurrarvi qualcosa.

