Addio all’imprenditore e rallysta Mauro Mannini

Vallecrosia. E’ mancato all’affetto dei propri cari all’età di 75 anni l’imprenditore ed ex sportivo Mauro Mannini. Protagonista della scena imprenditoriale tra gli anni ’80 e ’90, il “geometra”, com’erano solito essere riconosciuto da amici e conoscenti, ha lasciato per sempre i figli Andrea e Michele al termine di una lunga malattia che lo aveva costretto in ospedale da alcune settimane. La sua carriera di costruttore, culminata con l’avventura-disavventura del progetto per il porto Marina di Baia Verde a Ospedaletti, è costellata di importanti interventi in tutta la provincia.

