Droghe: legalizzazione e depenalizzazione restano fuori dalla conferenza di Genova, ma comunità e associazioni aprono il dialogo con il ministro Dadone

Genova. “E’ necessario riprendere un sereno dibattito perché, ragionando in termini razionali e scientifici, le droghe leggere possono essere oggetto di nuove proposte più aperte.

Sono personalmente convinto che ogni proibizionismo, come d’altronde é storicamente dimostrato, non evita i danni per i quali è stato deciso, e ne crea altri molto peggiori: la criminalità, il mercato nero, la prostituzione”. Con queste parole Umberto Veronesi apriva a Genova il 28 novembre del 2000 quella che per la maggioranza degli operatori e degli esperti resta l’ultima vera conferenza governativa sulle droghe in Italia.

