Genoa, domani al via l’era Shevchenko contro l’amico-nemico Mourinho: il Ferraris si prepara a trascinare i rossoblù

Genova. L’attesa sta per finire. Domani alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris andrà in scena il match dell’esordio in Serie A del successore di Davide Ballardini, quell’Andrij Shevchenko chiamato a risollevare le sorti di un Genoa al momento versante in condizioni critiche. A tentare di rendere amara la prima dell’ex attaccante di Milan e Chelsea sarà Josè Mourinho, tecnico mai realmente amato dall’attuale allenatore del Grifone con il quale si ricorda un rapporto gelido ai tempi di Sheva in maglia Blues.

