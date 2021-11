Il waterfront di levante al centro dello smart city world congress di Barcellona

Genova. Il “rammendo urbano” che trasformerà le aree di levante del porto in un nuovo fronte sul mare, da Est a Ovest, è stato al centro della relazione del presidente di Porto Antico di Genova Spa, Mauro Ferrando, allo Smart City World Congress, in corso in questi giorni a Barcellona. Si tratta del principale evento, a livello mondiale, in tema di progetti e soluzioni innovative per favorire la sostenibilità ambientale degli insediamenti umani, ed ha ospitato le più qualificate società operanti nel settore e le amministrazioni locali maggiormente attive in tale ambito.

