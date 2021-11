Serie A1, Lazio Nuoto contro Rari Nantes Savona: la webcronaca diretta

Roma. La settima giornata del campionato di Serie A1 vede la Rari Nantes Savona giocare in trasferta, al Foro Italico di Roma, contro la Lazio. I biancocelesti condividono l’ultimo posto in classifica insieme ai concittadini della Roma, pertanto per la squadra allenata da Angelini si tratta di un’occasione utile per rilanciarsi in classifica, per riaccorciare le distanze della quinta posizione. I savonesi arrivano da due sconfitte in campionato, intervallate dalla sconfitta ai rigori in Len Euro Cup.

