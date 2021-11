Vallecrosia, al via “Aspettando il Natale 2021”: presentato l’ultimo libro del ventimigliese Bernardino Veneziano

Vallecrosia. Ieri, venerdì 19 novembre, il Comune di Vallecrosia ha avviato il ricco calendario di eventi della rassegna comunale “Aspettando il Natale 2021”. L’assessore delegata alla Cultura Marilena Piardi, al primo incontro ha portato i saluti e il pensiero dell’Amministrazione comunale: «gli ultimi venti sono stati mesi veramente difficili, segnati da pandemia e problematiche economiche, le limitazioni alla socialità in presenza hanno ancor più rattristato specie chi per età e problematiche varie è più fragile nella nostra società, ora però si può guardare al futuro con più ottimismo, la comunità si è rimessa in moto così come del resto tutta la Nazione e l’Amministrazione comunale è sicura che si uscirà tutti tutti insieme dalla crisi più difficile dal dopoguerra. L’Assessorato e l’Amministrazione tutta ha inteso quindi avviare un percorso ricco di novità e meritato svago, proposte di incontri culturali con la cittadinanza per vivere insieme con serenità, riflessione e gioia le atmosfere del Natale».

