Camporosso. Incidente in via Turistica, a Camporosso, intorno alle 17,30. Per ragioni ancora da chiarire, una Jeep Wrangler e un furgone Ford si sono scontrati: il furgone, in particolare è “scivolato” sotto la Jeep, rimanendo incastrato. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

... » Leggi tutto