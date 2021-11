Liguria, Trofeo Nico Sapio: i risultati della seconda giornata

Genova. In Sport Rane Rosse (227,50), De Akker Team (91), Centro Sportivo Esercito (89,50) e Genova Nuoto-MySport (79,50). Sono queste le prime quattro forze della classifica assoluta al termine della seconda giornata della 47a edizione del Trofeo Nico Sapio, ospitato dal complesso natatorio di Piscine Sciorba di Genova con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova e il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

