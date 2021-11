L’Ospedaletti cade sul campo del Genova Calcio

Ospedaletti. Per il difficile match sul campo del Genova Calcio mister Roberto Biffi ritrova la rosa al completo, fatta eccezione per lo squalificato Schillaci. A disposizione anche l’ultimo acquisto Genovese, centrocampista statunitense classe 2001, subito in campo dal primo minuto. In difesa rientra Ambesi dopo la squalifica, confermato Giovanati. La gara inizia in ritardo per via dei soccorsi prestati a un ragazzo colto da malore durante un precedente match delle giovanili sullo stesso campo.

... » Leggi tutto