Oggi si celebra la Giornata mondiale delle vittime della strada: Liguria prima in Europa per incidenti con feriti

Liguria. Oggi si celebrerà la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, proclamato per la prima volta dall’Onu nel 2005. Secondo le ultime statistiche offerte da Eurostat, in Liguria nel 2019 si è registrato il più alto tasso per milione di abitanti: 6.482 incidenti: un dato che posiziona la nostra regione come prima in Europa per incidenti stradali con feriti.

