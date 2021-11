Plodio, parla Fabio Abate: “Non è successo assolutamente nulla, reazione spropositata da parte del Cengio”

Cairo Montenotte. Quest’oggi allo stadio Cesare Brin di Cairo è andata in scena la sfida valida per la quinta giornata del Girone C del campionato di Seconda Categoria tra Plodio e Cengio. Un match sulla carta considerato avvincente, dopo una prima fase di sostanziale equilibrio, è stato reso incandescente da un presunto insulto razziale rivolto dal portiere dei padroni di casa nei confronti di Diop, attaccante di origini africane militante tra le file dei granata.

