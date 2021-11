Rugby ligure, serie C: l’Union Riviera cede al Savona

Genova. Pierre Bruno, genovese di Sestri Ponente, prodotto del rugby ligure delle Province dell’Ovest ha esordito sabato a Parma con la Nazionale Azzurra, che ha vinto 17/10 con l’Uruguay, offrendo una gara esaltante, siglando l’iniziale splendida meta e ottenendo anche l’ambìto riconoscimento del Man of the Match, ovvero il più bravo giocatore della partita! Intanto in serie A doppia sconfitta per le squadre liguri in gara ma, mentre la Pro Recco è stata superata nettamente a Grugliasco dalla capolista del Girone 1, l’Itinera Cus Torino, al Carlini/Bollesan il

Cus Genova è stato battuto di misura all’ultimo minuto di gioco dal Parabiago, rimediando solo un punto di bonus difensivo. In serie C prosegue il cammino del Savona che ha saputo regolare con una certa autorità l’Union Riviera, inseguito però in classifica da un Amatori Genova vittorioso con i giovani delle Province dell’Ovest. Prosegue il Campionato degli Under 17, con la prima affermazione stagionale della Pro Recco, e degli Under 15.

