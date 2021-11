Sanremo, Liguria Calcio Non Vedenti: «Sport e integrazione fondamentali. Vogliamo entrare in Figc»

Sanremo. Un gruppo di amici con la passione per il calcio e per lo sport certo, ma soprattutto atleti che si allenano duramente e che hanno ottenuto grande soddisfazioni. L’Asd Liguria Calcio Non Vedenti è tra le società più importanti in Italia e non solo. Tante storie, tanti trofei e la voglia di continuare a crescere sul campo. Il presidente Giancarlo di Malta ha raccontato a Sportability Liguria la storia del club, il panorama internazionale, l’obiettivo del passaggio del calcio non vedenti alla FIGC e molto, molto altro.

