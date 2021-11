Cairo Montenotte. Oggi alle 14:30 è andata in scena una delle sfide valide per la quinta giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone C). Pronte a sfidarsi si sono presentate in campo Plodio e Cengio, due formazioni combattive interrotte però al 35’ da un lungo fischio dell’arbitro che ha decretato la sospensione del match.

