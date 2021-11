“Chi ha paura del Garante per i diritti degli anziani?”, l’Usb pensionati va all’attacco di Comune e Regione: “il 4 dicembre saremo in piazza”

Genova. “Perchè il Sindaco non nomina il Garante dei diritti degli anziani ? Cosa aspettano la Regione Liguria e tutti gli altri Comuni ad adottare il Garante dei diritti degli anziani? Chi ha paura in Liguria, del Garante per i diritti degli anziani?”. Questi gli interrogativi che si pone l’Usb e che rivolge al sindaco di Genova, registrando lo stallo di fatto sulla nomina del garante.

