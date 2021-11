Covid, Liguria vicina alla soglia critica in terapia intensiva ma nessun “ritocco” sui posti letto

Genova. La Liguria si avvicina al superamento della soglia critica di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: dai dati Agenas riferiti alla giornata di ieri risulta occupato l’8,7% di posti letto, cioè 19 su 217 disponibili complessivamente nell’offerta sanitaria regionale. Si tratta del dato più alto in Italia dopo quello di Friuli Venezia Giulia (16,8%) e Lazio (8,8%) ed è prossimo al 10% che comunque non sarebbe sufficiente per sancire il passaggio in zona gialla.

